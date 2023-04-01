"Це все Польща та Угорщина": Паша Мерседес цинічно заявляв, що на Заході "немає українців"
СБУ перехопила телефонні розмови митрополита Павла. Там знайшли чимало цікавих моментів. Зокрема, "Паша Мерседес" цинічно заявив, мовляв, на Заході немає українців.
Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту. Після оприлюднених розмов стало зрозуміло, які докази є проти Павла Лебедя.
До теми Золото, коштовності, портрети: СБУ показала кадри з обшуків у митрополита Павла
"На Заході немає українців"
В одній з розмов "Паша Мерседес" переконував свою співрозмовницю, що в західних регіонах країни "живуть не українці". Говорив, мовляв, "це Польща та Угорщина".
Перехоплена розмова митрополита:
- Переговори...Думаю, щоб не було потім удару по Ужгороду.
- Я теж так думаю, тому що це теж Україна.
- Ну, там це все не Україна, будемо говорити. Там ніхто Україною не дихає. Там Польща, Угорщина.
Що цьому передувало
- СБУ повідомила про підозру митрополиту Павлу. Це стосується порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань. Також – виправдовування, заперечення збройної агресії Росії проти України.
- Правоохоронці провели обшуки у помешканні митрополита Павла. На оприлюднених кадрах можна побачити портрети з бурштину, коштовності та золото.
- СБУ викликала Лебедя на допит о 12:00. Опісля вирішуватиметься питання про обрання запобіжного заходу.