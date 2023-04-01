"Це все Польща та Угорщина": Паша Мерседес цинічно заявляв, що на Заході "немає українців"

СБУ перехопила телефонні розмови митрополита Павла. Там знайшли чимало цікавих моментів. Зокрема, "Паша Мерседес" цинічно заявив, мовляв, на Заході немає українців.

Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту. Після оприлюднених розмов стало зрозуміло, які докази є проти Павла Лебедя.

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"На Заході немає українців"

В одній з розмов "Паша Мерседес" переконував свою співрозмовницю, що в західних регіонах країни "живуть не українці". Говорив, мовляв, "це Польща та Угорщина".

Перехоплена розмова митрополита:

- Переговори...Думаю, щоб не було потім удару по Ужгороду.

- Я теж так думаю, тому що це теж Україна.

- Ну, там це все не Україна, будемо говорити. Там ніхто Україною не дихає. Там Польща, Угорщина.

Що цьому передувало