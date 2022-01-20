Джо Байден же темі російського вторгнення в Україну присвятив чималу частину своєї пресконференції. На ній він звітував про рік своєї роботи на посаді очільника Білого дому.

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Про що мовилось у промовах

У зверненні Зеленського та Байдена є дійсно чимало цікавих нюансів. Почнімо із Зеленського. Проте не із самої його промови, а з реакції українців на неї.

Чимало українців, особливо ті, хто не є його прихильниками, буквально захейтили Зеленського за промову. Мовляв, очікували зовсім іншого від Верховного Головнокомандувача.

Звернення Зеленського до українців: дивіться відео

Він мав би пушити на героїчно-патріотичну тематику, а натомість чомусь узявся заспокоювати українців та запевняти, що панікувати не варто. Зеленський оптимістично казав, що все під контролем й Україна далі житиме мирним життям.

Тоді як американський президент був більш категоричним. Він знову взявся лякати Володимира Путіна, що ціна вторгнення в Україну стане для Росії непідйомною.

З нового, до речі, заявив, що Росії, серед іншого, у разі вторгнення в Україну заборонять розрахунки в доларах, а такого, мовляв, не було навіть за часів Холодної війни.

Президентські звернення не слід порівнювати

Українці, порівнюючи промови Зеленського та Байдена, взялися серйозно розмірковувати, що саме Байден натепер має вигляд більш проукраїнського президента, аніж Зеленський.

Нюанс полягає в тому, що промова Зеленського була орієнтована на внутрішню аудиторію, тобто на українців, тоді як промова Байдена була орієнтована на зовнішню аудиторію – росіян та російське керівництво.

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Саме тому ці 2 промови й не можна порівнювати, бо вони "готувалися" за різними рецептами. Байден лякав росіян – Зеленський заспокоював українців.

Післясмак від цих 2 промов залишився кардинально різним, але це не означає, що Зеленський наговорив щось неправильного чи неприпустимого.

Українці боронитимуть свою землю, – Зеленський

Неприпустимим було б почути зараз із вуст Зеленського, якби він виступив із войовничою риторикою та раптом заявив щось на кшталт: "З нами Бог. Наше діло вірне й перемога за нами".

Саме таке "шапкозакидательство" дійсно мало б жалюгідний і неприпустимий вигляд, бо не для кого не є секретом, що путінська Росія зараз буквально вишуковує бодай найменший привід для вторгнення.

Росіяни самі вже раді придумати й спровокувати привід, щоб мати хоча б мінімальні виправдання повномасштабному вторгненню в Україну.

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Якби з такою войовничою риторикою Зеленський зараз виступив, то саме тоді Україна і мали б повне право закинути, що він диванний генерал і верзе нісенітниці.

Тоді як зараз він якраз дуже виважено зауважив, що Україна війни не хоче, але до неї готова. Українці боронитимуть свою землю до останнього, адже тікати нікуди.

Чесно кажучи, мені дивні претензії до його 7-хвилинного звернення. Як на мене, наче ж все правильно Зеленський сказав. Він закликав нас не панікувати, адже паніка неодмінно зіграє на руку нашому ворогу.

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Це правда, адже Путін зрештою може на вторгнення так і не наважитись, але паніка серед українців навколо цієї теми точно завдасть економічних збитків. Глава Кремля від того все одно залишиться у виграші, навіть якщо і не нападе, адже йому тим краще, чим Україні гірше.

Загрози Путіна посилили українську армію

Що відбувається відтоді, як Путін узявся вторгнення в Україну чи то готувати, чи то імітувати? Нам від того тільки краще. У нас посилилась співпраця з нашими союзниками. Україна отримала від британців їхню сучасну протитанкову зброю.

Міністр оборони Великої Британії заявив, що він зараз серйозно розмірковує над тим, а чи не підкинути українцям іще більше тієї зброї. Американські союзники збільшили військову підтримку ще на 200 мільйонів доларів.

Зауважте! Це у 1,5 раза більше, аніж планували США. Загалом від американців у 2022 році отримаємо зброї, боєприпасів і амуніції на 650 мільйонів доларів.

Отримаємо сучасної зброї й від країн Балтії. Вони не виробляють своєї зброї, то ж віддають тепер нам зброю, яку самі перед цим отримали від американців. Таку передачу Україні зброї нарешті узгодили.

Озброєння від Польщі

Поляки, сподіваюсь, також поділяться своєю зброю. Президент Зеленський вирушив до Варшави й повернеться він звідти не з порожніми руками.

Навіть якщо поляки віддадуть свою ще радянську зброю, то Україна з такого все одно буде дуже рада, бо українська армія саме радянськими зразками направду і воює. Їхня зброя марно пролежує по складах, відколи вони перейшли на стандарти НАТО.



Зеленський зустрівся з президентом Польщі / Фото Офісу Президента

Тобто що бачимо? Союзники самі раді посилювати українську армію. Усе це, як не крути, але завдяки Путіну. Дякуємо Путіну за посилення української армії та насичення війська сучасною натівською зброєю, а також навчання українських армійців воювати тією сучасною зброєю.

Гармати "мовчать", поки говорять дипломати

Дипломатія й продовжує працювати. Стало відомо, що між Байденом та Путіним, між очільником Білого дому й володарем Кремля, незабаром відбудеться ще один раунд переговорів. Вони поговорять телефоном, напевно, вже після 21 січня.

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Після того, як американський держсекретар Ентоні Блінкен у Женеві побачиться зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Я направду радий їхнім розмовам, бо, як відомо, поки говорять дипломати, то гармати мовчать.

Українцям, звісно, було б краще, щоб гармати мовчали якомога довше, бо ми ж з вами нормальні люди й війни не хочемо.

Саме про це, до речі, й говорив у своїй промові Зеленський.