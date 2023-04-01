Хочу постраждати за Христа, – Паша "Мерседес" прокоментував підозру від СБУ
Квітень почався з вручення підозри митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) відомому, як Паша "Мерседес". Він уже відреагував на звинувачення з боку СБУ.
Своїми думками щодо врученої підозри проросійський священнослужитель поділився, коли виступав перед парафіянами, передає 24 Канал. Він побідкався на обшуки, а також кілька статей, за якими його звинувачують.
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Заговорив, що буцімто не виправдовував Росію
Сьогодні мені вручили підозру – написано, за кількома статтями. Зараз і в мене вдома обшук, водночас і в Лаврі обшук,
– сказав він
Паша "Мерседес" наголосив, що звинувачують його у підтримці російської агресії проти України. І він її відразу ж відкинув, наголосивши, що "засуджував, засуджую і буду засуджувати всілякі спроби проти нашої держави".
І те, що зробила Росія, Путін, це ні в якому разі не виправдовується. І я вам казав – я завжди стояв, стою і стоятиму на захист своєї землі, своєї батьківщини,
– переконує він.
Крім того, Паша "Мерседес" відреагував на звинувачення у розпалювання міжрелігійної ворожнечі. За словами священнослужителя, його звинувачують в тому, що він назвав розкольником Епіфанія. І він відразу ж наголосив, що аж надто багато честі для нього (Епіфанія – 24 Канал), адже "розкольник – це людина, яка б мала посвячення, а тут немає ніякого посвячення".
Що стосується самої підозри, то він переконує, що не боїться її. Мовляв, нічого з того не буде. Правда, не зміг він обійтися без пафосної заяви
Я не боюся... День-два, туди-сюди – я зовсім не боюся. І скажу вам ще одне – хочу постраждати за Христа,
– додав Паша "Мерседес".
Що відомо про вручення підозри
- Зранку 1 квітня Паша "Мерседес" повідомив, що отримав від СБУ підозру. Він також розповів, що правоохоронці проводять обшуки.
- Згодом у СБУ підтвердили, що підозру Паші "Мерседесу" таки вручили. І що в нього вдома дійсно проводяться обшуки.
- Крім того, СБУ викликала священнослужителя на допит. Процедура мала розпочатися о 12:00.
- Сам Паша "Мерседес" після вручення підозр дуже швидко покинув Києво-Печерську Лавру. Він так поспішав, що навіть розбив банку з варенням дорогою до автівки.