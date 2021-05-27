Напруження між Азербайджаном та Вірменією: Пашинян представив план врегулювання

Незважаючи на підписання спільної заяви між Азербайджаном та Вірменією у листопаді 2020 року, напруження між Єреваном та Баку не згасає. Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян на засіданні Радбезу представив план врегулювання ситуації у Нагірному Карабаху.

Пашинян запропонував розвести військові підрозділи Вірменії та Азербайджану. Вони повинні дислокуватись на однаковій відстані від кордону.

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На кордоні мають бути спостерігачі від Росії та ОБСЄ

Безпосередньо на кордоні мають перебувати міжнародні спостерігачі від Росії, а також ОБСЄ. Якщо цей план не вдасться втілити, вважає виконувач обов'язків глави уряду, то можуть виникнути повномасштабні бойові дії.

Азербайджан захопив у полон вірменських військових

Зазначимо, що 27 травня стало відомо про захоплення Азербайджаном 6 вірменських військових. У Баку стверджували, що вірмени мінували шляхи. А в Єревані це спростовували, і казали, що у полон військових взяли на вірменській території, коли вони виконували інженерні роботи.

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