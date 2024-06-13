"Ніколи не поїду, поки там керує Лукашенко": Пашинян зробив різку заяву щодо Білорусі

Нікол Пашинян заявив, що не поїде до Білорусі, поки цією країною керує самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко. Ба більше, жоден офіційний представник Вірменії не поїде до Білорусі.

Слова прем'єр-міністра Вірменії цитують вірменські ЗМІ, Відомо, що різку заяву щодо Білорусі Пашинян зробив, коментуючи відносини з ОДКБ.

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Пашинян заявив, що ніколи не поїде в Білорусь

Пашинян під час виступу у парламенті в четвер, 13 червня, зробив різку заяву. Коментуючи складні відносини між Вірменією та Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), він заявив, що ніколи не поїде в Білорусь, поки там керує Лукашенко.

Прем'єр наголосив, що самопроголошений президент Білорусі відкрито заявляв, що підтримує Азербайджан та брав участь у підготовці 44-денної війни у Нагірному Карабасі. Тому він не збирається підтримувати зв'язок ані з країною, ані з Лукашенком.

А після цього я маю щось обговорювати з лідером Білорусі в форматі ОДКБ? Але я заявляю, що відтепер я не буду їздити до Білорусі. Поки президент Александр Лукашенко перебуває при владі в Білорусі. І взагалі я заявляю, що відтепер жоден офіційний представник Вірменії не поїде до Білорусі,

– заявив Пашинян.

Водночас прем'єр Вірменії додав, що країна змушена співпрацювати з Білоруссю в рамках СНД і ЄАЕС.

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