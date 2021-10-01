Паспорт для дітей з окупованих територій: Резніков анонсував спрощення процедури

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій працює над спрощенням процедури отримання українського паспорта для дітей з ОРДЛО. Водночас відомство розширюватиме напрямок цифровізації процесів.

Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. За його словами, одним із важливих напрямків в інтеграції внутрішньо переміщених осіб є державні сервіси.

До теми Уряд вже працює над законом про амністію на окупованих територіях, – Резніков

Як розповів Резніков, до ідеї кардинального спрощення отримання українського паспорта для дітей з окупованих територій підштовхнув випадок з Ксенією Фроловою. Це дівчина з Севастополя, яка не могла отримати документ.

Наразі Мінреінтеграції активно працює над цим спрощенням процедури.

Держава, яка зорієнтована шукати рішення в інтересах людей – це так само елемент впевненості й визначеності,

– наголосив міністр.

Дізнайтеся більше "Це захоплення заручників": бойовики блокують виїзд дітей з окупованих територій

За словами Резнікова, важливим елементом реінтеграції молоді є освітні програми. Він нагадав, що у 2020 році скасували ЗНО й розширили перелік вишів, у які можуть вступати діти з ОРДЛО.

"Напрям є пріоритетом, адже ці діти – своєрідний місток з тимчасово окупованими територіями. Для них Україна має стати кращим варіантом майбутнього", – наголосив він.

Оформлення паспортів для переселенців: коротко