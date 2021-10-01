Паспорт для дітей з окупованих територій: Резніков анонсував спрощення процедури
Джерело:Мінреінтеграції
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій працює над спрощенням процедури отримання українського паспорта для дітей з ОРДЛО. Водночас відомство розширюватиме напрямок цифровізації процесів.
Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. За його словами, одним із важливих напрямків в інтеграції внутрішньо переміщених осіб є державні сервіси.
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Як розповів Резніков, до ідеї кардинального спрощення отримання українського паспорта для дітей з окупованих територій підштовхнув випадок з Ксенією Фроловою. Це дівчина з Севастополя, яка не могла отримати документ.
Наразі Мінреінтеграції активно працює над цим спрощенням процедури.
Держава, яка зорієнтована шукати рішення в інтересах людей – це так само елемент впевненості й визначеності,
– наголосив міністр.
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За словами Резнікова, важливим елементом реінтеграції молоді є освітні програми. Він нагадав, що у 2020 році скасували ЗНО й розширили перелік вишів, у які можуть вступати діти з ОРДЛО.
"Напрям є пріоритетом, адже ці діти – своєрідний місток з тимчасово окупованими територіями. Для них Україна має стати кращим варіантом майбутнього", – наголосив він.
Оформлення паспортів для переселенців: коротко
- Кабінет Міністрів врегулював оформлення паспортів для молоді та переселенців з тимчасово окупованих територій України.
- Українці, які зареєстровані на окупованому Донбасі або в Криму, зможуть оформлювати документи за місцем звернення.
- Водночас громадяни, які не оформлювали довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, але зареєстровані на окупованій території, можуть звертатися у підрозділі Державної міграційної служби за місцем проживання.