Чи видадуть паспорти за кордоном тим, хто подав заявку до нової постанови

В Україні набула чинності постанова щодо експериментального проєкту з оформлення паспортних документів за кордоном.У Кабіміні надали пояснення, як це працюватиме.

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову від 23 квітня 2024 року. Відповідно до неї, будуть внесені зміни в процедуру отримання паспортних документів для чоловіків віком від 18 до 60 років за кордоном.

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Що це за нові провила

Нові правила набули чинності з дати опублікування Постанови № 443 – 25 квітня 2024 року.

Відтепер для звернення до закордонних філій ДП "Документ" потрібно враховувати наступні речі.

Заяви-анкети, подані з 25 квітня

Чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи виключно в органах ДМС на території України, пересилання документів до закордонних філій ДП "Документ" не здійснюватиметься.

Категорії які зможуть отримати паспортні документи за кордоном

Ця можливість доступна тільки для осіб, визначених пунктами 2−1−2−3 та 2−7 Правил перетинання державного кордону громадянами України, за наявності відповідних документів.

Серед таких осіб: люди з інвалідністю; опікуни над особами з інвалідністю; батьки дітей з інвалідністю; особи, які потребують постійного догляду; супроводжуючі важкохворих дітей; особи зі складових сил оборони та безпеки; постраждалі внаслідок військової агресії Росії проти України, які виїхали на лікування за кордон.

Паспортні документи, не видані станом на 25 квітня 2024 року

Видача паспортних документів громадян, які подали заявки до зазначеної дати, відбувається у порядку, що діяв до набуття чинності Постанови № 443 після усунення технічних несправностей.

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