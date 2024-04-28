Чи видадуть паспорти за кордоном тим, хто подав заявку до нової постанови
Джерело:"Паспортний сервіс"
В Україні набула чинності постанова щодо експериментального проєкту з оформлення паспортних документів за кордоном.У Кабіміні надали пояснення, як це працюватиме.
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову від 23 квітня 2024 року. Відповідно до неї, будуть внесені зміни в процедуру отримання паспортних документів для чоловіків віком від 18 до 60 років за кордоном.
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Що це за нові провилаЗверніть увагу! Нові правила набули чинності з дати опублікування Постанови № 443 – 25 квітня 2024 року.
Відтепер для звернення до закордонних філій ДП "Документ" потрібно враховувати наступні речі.
- Заяви-анкети, подані з 25 квітня
Чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи виключно в органах ДМС на території України, пересилання документів до закордонних філій ДП "Документ" не здійснюватиметься.
- Категорії які зможуть отримати паспортні документи за кордоном
Ця можливість доступна тільки для осіб, визначених пунктами 2−1−2−3 та 2−7 Правил перетинання державного кордону громадянами України, за наявності відповідних документів.
Серед таких осіб: люди з інвалідністю; опікуни над особами з інвалідністю; батьки дітей з інвалідністю; особи, які потребують постійного догляду; супроводжуючі важкохворих дітей; особи зі складових сил оборони та безпеки; постраждалі внаслідок військової агресії Росії проти України, які виїхали на лікування за кордон.
- Паспортні документи, не видані станом на 25 квітня 2024 року
Видача паспортних документів громадян, які подали заявки до зазначеної дати, відбувається у порядку, що діяв до набуття чинності Постанови № 443 після усунення технічних несправностей.
Що чекає на українських чоловіків без паспортів у Польщі
- З 23 квітня дипломатичні відомства тимчасово призупинили надавати консульські послуги для військовозобов'язаних чоловіків за кордоном. У Польщі повідомили, що підуть на зустріч особам, які не встигли отримати паспорти.
- Після того, як постанова Кабміну набула чинності, військовозобов'язані громадяни, які перебувають за кордоном, втратили можливість оформити паспортні документи. Спершу у Міноборони Польщі заявили, що українських чоловіків можуть депортувати на батьківщину. Втім, у МЗС країни запевнили, що цього не станеться.
- Так, міністр закордонних справ Польщі Марчін Кєрвінський заявив, що для українськиї біженців продовжать тимчасовий захист, який спливає 30 червня.