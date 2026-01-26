Нові супутникові дані заводу "Енергія: виробник батарей для "Іскандера" зазнав масштабного удару
- Завод "Енергія" в Єльці зазнав атаки 4 січня 2026 року, що призвела до знищення однієї з його будівель.
- Завод є ключовим виробником батарей для російського ВПК, включаючи акумулятори для ракет "Іскандер-М", і знаходиться під санкціями ЄС, США, Японії.
Завод "Енергія" в Єльці Липецької області Росії зазнав ураження ще 4 січня 2026 року, втім масштаби руйнувань стали відомі лише 26 січня. Внаслідок атаки одна з будівель знищена вщент.
Кадри наслідків атаки опублікував телеграм-канал Exilenova+.
Дивіться також Подекуди у Росії після невідомих вибухів стався блекаут
Які наслідки влучання у завод "Енергія"?
Згідно з опублікованими кадрами, завод зазнав удару ще 4 січня, втім деталі викрились лише зараз.
Внаслідок атаки зафіксовано щонайменше 5 прямих влучань в об'єкт. Три удари в одну з будівель, ще два – в іншу. Одне приміщення зруйноване вщент.
Нагадаємо, раніше місцева влада спростовувала влучання й відверто брехала про "падіння уламків".
Наслідки ударів по ПАТ "Енергія" / Скриншот Exilenova+
Що виготовляють на заводі "Енергія" у Єльці?
ПАТ "Енергія" у Єльці Липецької області безпосередньо є частиною російського ВПК. Це підприємство є провідним виробником хімічних джерел струму. Продукція заводу широко використовується у різних секторах, зокрема в оборонній промисловості, цивільній авіації, морському транспорті та енергетичному комплексі.
Відомо, що "Енергія" є єдиним виробником батарей для модулів планування і корекції, які встановлюють на авіаційні бомби. Крім того, завод займається виготовленням акумуляторів для оперативно-тактичних ракет "Іскандер-М", крилатих морських ракет та універсальні батареї для енергопостачання спеціальної техніки.
Завод знаходиться під санкціями ЄС, США, Японії та інших країн через його значення для російського військово-промислового комплексу, але він продовжував працювати.
Після атаки на ПАТ "Енергія" у травні 2025 року в Генштабі повідомили, що зупинка роботи цього підприємства позбавила частину російської військової техніки необхідних акумуляторів.
Завод "Енергія" атакували й раніше: що відомо?
23 травня 2025 року російські ЗМІ повідомили про пожежу на території заводу та близько 4 постраждалих. Місцеві жителі чули десяток вибухів у небі. Губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив, що уламки збитих дронів упали в промисловій зоні та викликали загоряння. За його словами, на місці працювали оперативні служби та відбувалася евакуація людей.
ПАТ "Енергія" 3 липня зазнало повторного обстрілу. ️Унаслідок повторної атаки 3 липня на ПАТ "Енергія" було уражено виробничу будівлю.
Втретє завод атакували 4 січня 2026 року. Тоді місцеві зафіксували пожежу на підприємстві, а осінтери вказали на численні влучання дронів у цехи заводу.