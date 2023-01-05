У Зеленського відреагували на заклик Кіріла до "різдвяного перемир'я"

Росія надзвичайно цинічна у своїх заявах. Так, патріарх Кіріл закликав до "різдвяного перемир'я". На це вже відреагували в Офісі Президента.

Кіріл запропонував зупинити вогонь на Різдво з полудня 6 січня до півночі 7 грудня. Але всі ми прекрасно знаємо, що це чергова цинічна спроба ворога звинуватити Україну у порушенні домовленостей.

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Реакція ОП на заклик Кіріла

Як зазначив радник голови ОП Михайло Подоляк, РПЦ – не авторитет для світового православ'я. Ба більше, слід не забувати, що Московський патріархат – один з "пропагандистів війни".

РПЦ закликала до геноциду українців, підбурювала до масових вбивств і наполягає на ще більшій мілітаризації Росії. Таким чином, заява РПЦ про "різдвяне перемир'я" є цинічною пасткою та елементом пропаганди,

– наголосив він.

Зеленський запропонував вивести військо на Різдво

Під час свого виступу на саміті "Великої сімки" Володимир Зеленський зробив потужну заяву. Він закликав Росію продемонструвати на дії, а не на словах, прагнення до миру.

Я пропоную Росії хоча б спробувати довести, що вона здатна відмовитися від агресії. Було б правильно саме на це Різдво почати виведення російських військ із міжнародно визнаної території України. Якщо Росія здійснить виведення військ з України, то тим самим буде забезпечене й надійне припинення бойових дій,

– наголосив Зеленський.

Українська формула миру

Нагадаємо, що ще в листопаді Володимир Зеленський озвучив українську формулу миру. Вона містить 10 важливих для нашої держави пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека.

Продовольча безпека.

Енергетична безпека.

Звільнення всіх полонених і депортованих.

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Виведення російських військ і припинення бойових дій.

Повернення справедливості.

Протидія екоциду.

Недопущення ескалації.

Фіксація закінчення війни.

Крім того, Зеленський наголосив, що жодного "Мінська-3" не буде. Ба більше, за стіл переговорів з Путіним він також відмовився сідати. Президент України наголосив, що готовий буде робити це лише за умови зміни влади у Росії.