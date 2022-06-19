Патріарх Кирил знову цинічно заявив, що росіяни воюють в Україні через моральні якості

Московський патріарх Кирило не перестає виправдовувати масові вбивства українців. Він заявив, окупанти захищають Росію.

За словами священника країни-терористки, загарбниками рухає внутрішніми моральне почуття. Його основою є православна віра.

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Кіріл виступив у Пензі після освячення Спаського кафедрального собору. Він заявив: "Наші молоді хлопці зараз захищають Росію на полі бою".

Говорить про занепад Заходу

Також Кирил розповів про священників, які "опікуються" російськими солдатами, які розповідають про мужність та самопожертви окупантів. Через це московський патріарх переконує, що це "не від високої зарплати", а від "морального почуття".

Він вважає, що на Заході занепадає віра. Натомість у Росії постійно відкривають нові церкви "на жах західного світу".

Боже чудо,

– сказав Кирило.

Патріарх говорить про так звану спеціальну військову операцію в Україні й каже, що її розпочали для захисту самопроголошених "народних республік" Донбасу. Проте Кирило не пояснює мотивацію військових, які не є православними.

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Санкції для Кирила

Велика Британія наклала обмеження для патріарха Кирила. У російській церкві називають це спробами залякати їхнього патріарха або заставити його відмовитись від своїх слів. Наголосили, що Кирило цього не зробить, а всі намагання є абсурдними та не мають перспектив.

Позиція московської церкви в Україні

Собор Української Православної Церкви московського патріархату повідомив 27 травня про повне роз'єднання з російською православною церквою. Тобто проголосили незалежний статус.

Синод не згоден із настоятелем власної церкви патріархом Кирилом, який підтримує війну проти України. Проте водночас закликали й Україну, й Росію "продовжувати переговорний процес, щоб зупинити кровопролиття".

Раніше УПЦ МП хотіла притягти Кирила до церковного суду. Для цього священники збирали підписи під зверненням до Собору Настоятелів Древніх Східних Церков з позовом проти патріарха.

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