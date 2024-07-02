Зеленський доручив Умєрову дізнатися дати, коли Україна отримає додаткові системи Patriot
Володимир Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову дізнатися від партнерів конкретні дати, коли Україна отримає додаткові системи Patriot.
Про це український гарант розповів у традиційному вечірньому зверненні, інформує 24 Канал.
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Умєрову доручили дізнатися, коли Україна отримає додаткові системи ППО Patriot
Президент України доручив очільнику оборонного відомства дізнатися дати, коли наша країна отримає додаткові системи Patriot. Він зазначив, що Рустем Умєров наразі перебуває в Сполучених Штатах з візитом.
Доручив міністру оборони України, який зараз перебуває в Америці з візитом, отримати конкретні дати: коли будуть поставлені ті додаткові системи Patriot, про які у нас домовленість із партнерами,
– сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.
Основне зі звернення президента 2 липня
- За словами президента, 2 липня були важливі доповіді. Зокрема, доповідав керівник Служби зовнішньої розвідки про загрози і про можливості, якими можемо скористатись. Зеленський заявив, що "є хороші перспективи".
- Також була доповідь глави уряду України. Наразі є проєкти рішень уряду про те, що потрібно регіонам, які через війну мають особливу проблематику. Як соціальну, так і інфраструктуру. Також Шмигаль доповів щодо заходів захисту енергообʼєктів, їхньої відбудови та роботи з європейськими партнерами заради розширення імпорту електрики в Україну.
- Гарант також повідомив, що доручив віцепрем'єр-міністру Федорову на найближчому засіданні Ставки представити аналіз по операторах звʼязку: що робиться для гарантування звʼязку в умовах відключень електрики та хто з операторів звʼязку не дотримується відповідних рішень.
- Крім цього, президент заявив, що доручив також міністру енергетики в щоденному режимі інформувати людей про стан робіт в енергетиці, про наявні дефіцити і про те, що країна робить заради їх заповнення.