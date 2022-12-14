У Білому домі відреагували на повідомлення ЗМІ про постачання Patriot до України

Але наразі вони не можуть підтвердити плани США щодо включення цих систем ППО до наступного пакета військової допомоги Україні. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

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Я не можу підтвердити повідомлення преси про постачання Patriot до України. Ми завжди прозорі щодо пакетів зі зброєю, які ми відправили та відправимо до Києва,

– заявив Кірбі, відповідаючи на запитання щодо включення систем ППО до нового пакету військової допомоги.

Він також зазначив, що США готують ще один пакет допомоги Україні, в якому перевагу віддано системам ППО. Але більших деталей Кірбі не розкрив.

Що відомо про надання Україні Patriot

Видання CNN з посиланням на американських чиновників повідомили, що США завершують планування щодо зенітно-ракетних комплексів Patriot для України. Про передання систем могли оголосити цього тижня. План мав схвалити Міністр оборони Ллойд Остін, але, ймовірно, цього не сталося.

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