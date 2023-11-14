У Києві збиває, в інших містах – не завжди: Ігнат пояснив, як ЗРК Patriot працює по балістиці

Росія продовжує атакувати Україну ракетами, зокрема балістичними. У Повітряних силах відповіли, чому над Києвом вдається краще збивати відповідні цілі, ніж над іншими регіонами.

У вівторок вранці, 14 листопада, речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував спроможності нашої протиповітряної оборони щодо збивання балістичних ракет. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір національного телемарафону.

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Українська ППО і російська балістика

За словами спікера, поки в нашої держави немає достатньо систем ППО, аби повністю покрити територію України та захистити всі міста від російських ракет. І, на жаль, скажімо, навіть така потужна система як Patriot не може збивати абсолютно всі балістичні цілі.

Скільки у нас дивізіонів Patriot ми знаємо. Два дивізіони, які були офіційно озвучені. Очікуємо, що буде більше. Patriot, який здатний працювати по балістиці, теж не безмежні можливості має,

– заявив Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, радіус дії зенітно-ракетних комплексів Patriot по балістичній цілі становить до 40 кілометрів. Тому й не завжди вдається ліквідувати балістичні ракети над Харківщиною, наприклад.

Можна лише собі уявити скільки потрібно таких систем, щоб покрити територію України. Принаймні захистити усі великі міста, об'єкти тощо. Тому поступово посилюємося.



Що потрібно знати про ЗРК Patriot / Інфографіка 24 Каналу

Ракетний терор не припиняється