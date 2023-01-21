У Нідерландах розповіли, скільки установок ППО Patriot передадуть Україні

Нідерланди назвали кількість установок Patriot, які передадуть Україні. Окрім них, нашій державі відправлять і ракети до цих систем протиповітряної оборони.

Інформацію про кількість ракет зазначила міністр оборони країни Кайса Оллонгрен у листі до Палати представників. Ознайомитися з повним текстом можна за цим посиланням.

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Що відомо про надання Patriot Україні

Враховуючи велику потребу України, було вирішено поставити дві пускові установки та певну кількість ракет,

– мовиться у листі.

Також відомо, що орієнтовно 200 військових Збройних Сил України навчатимуть користуватися зенітно-ракетним комплексом Patriot.

Зокрема, вчитимуть їх 65 нідерландських військовослужбовців.



Навіщо Україні ЗРК Patriot / Інфографіка 24 Каналу

Нідерланди можуть надати Україні винищувачі F-16

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра 20 січня заявив, що Кабмін розгляне можливість постачання винищувачів F-16. Проте це трапиться за умови, якщо надійде прохання від Києва.

Вопке Гукстра запевнив, що запит розглянуть неупереджено, адже "табу немає". Проте є побоювання, що Росія розпочне ще один великий наступ найближчі місяці.

Допомога від Нідерландів: коротко