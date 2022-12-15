Як Patriot можуть допомогти Україні: в AP проаналізували переваги озброєння

Україна може отримати від США зенітно-ракетний комплекс Patriot. Іноземні журналісти пояснили, чому це озброєння дуже важливе для нашої країни.

Вашингтон готує ще один пакет допомоги для ЗСУ. До речі, раніше у Білому домі прокоментували інформацію про можливу передачу систем протиповітряної оборони Patriot Україні.

До теми Це дуже близька перспектива, – Подоляк натякнув, коли в Україну прибудуть Patriot

Що відомо про Patriot

Patriot – це керована ракетна система класу "земля-повітря", яка була вперше розгорнута у 1980-х роках і може вражати літаки, крилаті ракети та балістичні ракети меншої дальності.

Кожна батарея Patriot складається з пускової системи з вісьмома пусковими установками, які можуть утримувати до чотирьох ракет-перехоплювачів, наземний радар, станції управління та генератор.

Американські батареї регулярно розгортаються по всьому світу. Крім того, Patriot також експлуатують або купують Нідерланди, Німеччина, Японія, Ізраїль, Саудівська Аравія, Кувейт, Тайвань, Греція, Іспанія та інші.

Окрім цього, система Patriot є однією з найбільш широко використовуваних, надійних і перевірених систем протиракетної оборони, а засоби протиракетної оборони можуть допомогти захистити Україну від балістичних ракет.

Можливості Patriot

Один колишній високопоставлений військовий чиновник, який знає про систему Patriot, сказав, що вона буде ефективною проти балістичних ракет малої дальності та є сильним сигналом підтримки США, але одна батарея не змінить хід війни в Україні.

Чиновник зазначив, що одна батарея Patriot має велику дальність стрільби, але може покривати лише обмежену широку зону. Наприклад, Patriot можуть ефективно захистити невелику військову базу, але не можуть повністю захистити велике місто, таке як Київ.

Patriot часто розгортаються батальйоном, до складу якого входять чотири батареї. Цього не буде з Україною, яка, за словами офіційних осіб, отримає одну батарею.

Також Patriot має потужніший радар, який краще розрізняє цілі, ніж система С-300 радянських часів, яку використовували українці, але вона має обмеження. Втім, здатність Patriot націлюватися на деякі балістичні ракети та літаки потенційно може захистити Київ, якщо Владімір Путін виконає свою постійну погрозу ядерним ударом.

Експерти кажуть, що поза межами можливостей Patriot, його розгортання є великою заявою про підтримку США України.

Передача Patriot Україні: що відомо