Патрульний застрелив чоловіка у Дніпрі: поліція показала відео з бодікамер
Джерело:Патрульна поліція України
У Дніпрі 29 серпня поліцейський застрелив чоловіка. Він чинив злісну непокору, зокрема вдарив правоохоронницю, внаслідок чого вона отримала черепно-мозкову травму.
У Патрульній поліції зазначили, що повага – це суб'єктивна позиція однієї людини щодо іншої, визнання гідності особистості, почуття пошани до будь-кого. Вона є однією з найважливіших вимог моральності, що має на увазі таке ставлення до людей, у якому практично визнається гідність особистості.
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Патрульні показали відео з бодікамер
Патрульні зазначили, що взаємна повага – це дуже важливо для співіснування з іншими людьми, і треба чесно практикувати її все життя, щоб мати гармонійне життя в суспільстві.
Повага – це цінність, яку вивчають вдома, під час батьківства та впродовж усього навчального етапу. Характеристиками поваги є уважність, вдячність, визнання, чесність і ввічливість щодо іншої людини,
– мовиться у повідомленні.
Поліцейські додали, що взаємна повага є фундаментальною цінністю в сучасному суспільстві, особливо в тому, яке засноване на таких суттєвих цінностях, як демократія та свобода. Адже воно передбачає повагу різноманітності ідей, думок, ідеологій, вірувань тощо.
Дивіться відео з бодікамер поліцейських (відео 18+, присутня ненормативна лексика):
Журналісти "Схем" отримали розширене відео з двох нагрудних камер поліцейських. На ньому зафіксований інцидент від моменту зупинки автомобіля, з наступним розвитком конфлікту та застосуванням поліцейським зброї.
Це відео загальним хронометражем 8 з половиною хвилин. Раніше Патрульна поліція офіційно оприлюднила коротше відео на три хвилини. Оскільки камер було декілька, відео отримане "Схемами" доповнює загальну картину інциденту,
– мовиться у підписі до ролика.
Дивіться розширене відео з камер патрульних
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Що відомо про стрілянину
- У Дніпрі 29 серпня поліцейські почали переслідувати автомобіль, який порушив правила дорожнього руху. Водій не реагував на прохання зупинитися. Зрештою, патрульні змогли наздогнати авто, проте пасажири відмовилися з нього виходити.
- В авто перебували жінка, чоловік та двоє дітей. Між порушниками та патрульними виникла сутичка, у ході якої чоловік вдарив кулаком поліцейську в обличчя. Іншого правоохоронця зловмисник кинув на землю через себе.
- Після цього патрульний вистрілив у порушника. Чоловік загинув на місці. Ним виявився місцевий житель Джумбері Сілогава.
- Поліцейського, який застосував табельну зброю проти чоловіка, відсторонили від виконання обов'язків. Слідчі відкрили 2 кримінальні справи за фактом умисного вбивства та перевищення службових повноважень. Наразі правоохоронці розслідують всі деталі смертельного інциденту.