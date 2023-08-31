Свідок чи підозрювана: що кажуть у ДБР про долю дівчини, яка їхала в авто із загиблим у Дніпрі

У ДБР розповіли про долю дівчини, яка їхала в автівці разом з Джумбері Сілогавою. Він напав на патрульну і був застрелений.

Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону розповіла про дівчину, яка перебувала в машині з вбитим. Про це пише 24 Канал.

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Чи справді їй можуть вручити підозру

Сапьян уточнила, що для ДБР дівчина вбитого, скоріше за все, проходитиме як свідок та учасник подій.

У кримінальному провадженні (щодо поліцейського – 24 Канал), я припускаю, що вона швидше за все, буде як свідок і учасник подій і буде допитана в рамках кримінального провадження,

– сказала Сапьян.

Вона уточнила, що ДБР розслідує виключно правоохоронні структури. А цивільні громадяни – це вже робота Національної поліції. Тож, щодо ймовірних порушень законодавства з боку тієї дівчини та кримінального провадження щодо неї – це робота поліції.

Що відомо про цю жінку

Наразі в Національній поліції не повідомляли, що готують кримінальне провадження щодо жінки з відео.тримає руку на пульсі подій та якщо з'явиться офіційна інформація, ми одразу про це повідомимо.

Жінка на відео – не дружина загиблого Джумбері Сілогави. Він нещодавно розлучився і його колишня дружина Наталія Сілогава натякнула, що дівчина є коханкою вбитого.

Власне, жінку з відео звати Тетяна Патинка і їй 22 роки. Вона має прописку у Дніпропетровській області. Журналістам не вдалося вийти з нею на зв'язок, оскільки її смартфон вимкнений.