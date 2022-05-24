Патрушев грає головну роль у плані Путіна, – Гудков

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев стверджує, що кремлівський режим "не женеться за жодними термінами" для російських військ в Україні.

Він також запевнив, нібито усі цілі, поставлені президентом Росії, будуть виконані. Так він намагається "підтерти синці та забої після візиту у бункер до Путіна". Про це 24 каналу сказав російський опозиціонер Геннадій Гудков.

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Тактичний план Путіна

За його словами, така риторика лунає тому, що російській армії, за великим рахунком, нічого не вдається досягти.

Звісно, Україні важко, а російська армія зберігає перевагу у техніці та силі, триває знищення інфраструктури України. Але зараз цілком зрозумілий тактичний план Путіна. І Патрушев грає у цьому плані одну з вирішальних ролей,

– сказав Гудков.

Він полягає у тому, як пояснив опозиціонер, щоб спробувати хоч щось захопити. Це дозволить потім Путіну "торгуватись", а потім спробувати втримати ці території. Відтак оголосити, що "вони усіх перемогли".

Тож зараз російська армія спробує зосереджувати зусилля і намагатись зробити усе можливе, щоб якомога більше окупувати територій України на Півдні та Південному Сході.

Ось такий їхній план. Вони розуміють, що вже не дійдуть до Одеси, не дійдуть до Молдови, до Придністров'я, не здатні захопити Київ та не впораються з Харковом. Це все вони розуміють, особливо те, що закінчення війни – не за Росією,

– додав Гудков.

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