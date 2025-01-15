Помічник Путіна заявив, що Молдова може перестати існувати: Кишинів різко відреагував

Радник глави Кремля Ніколай Патрушев заявив, що "антиросійська політика" Кишинева може призвести до зникнення Молдови як держави або її приєднання до іншої країни. МЗС Молдови різко відреагувало на ці слова.

Патрушев в інтерв'ю "Комсомольській правді" звинуватив молдовську владу у виникненні енергетичної кризи та закликав їх "визнати помилки". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsmaker.

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Які погрози пролунали в бік Молдови

Радник Путіна заявиш, що Молдова може зникнути або приєднатися до іншої держави через свою "антиросійську політику". Патрушев звинуватив молдовську владу у енергетичній кризі у країні та закликав Кишинів "не обманювати себе і свій народ", а "визнати свої помилки і виправити ситуацію".

Я не виключаю, що агресивна антиросійська політика Кишинева призведе до того, що Молдова або стане частиною іншої держави, або взагалі припинить своє існування,

– заявив Патрушев.

Міністерство закордонних справ Молдови рішуче засудило цю заяву.

"Такі заяви є неприпустимим втручанням у внутрішні справи нашої країни і спрямовані на дестабілізацію регіону. Республіка Молдова є суверенною державою, яка послідовно йде шляхом демократії та європейської інтеграції відповідно до волі своїх громадян", – підкреслили в міністерстві.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Кишинів запропонував Придністров'ю допомогу з газом та електроенергією, але не отримав відповіді. Придністров'я зіткнулося з дефіцитом електроенергії після припинення постачання російського газу з 1 січня 2025 року.