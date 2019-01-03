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      Паулу Фонсека зізнався, заради якого клубу він покине "Шахтар"

      399 Читать новость на русском
      Паулу Фонсека
      Паулу Фонсека

      45-річний головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека розповів, які клуби пропонували йому контракт.

      Також Фонсека зізнався, що залишив би "Шахтар" тільки заради клубу, в який зміг би дуже закохатися.

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      Я підписав новий контракт, бо відчув себе дуже мотивованим. У мене з'явилась можливість продовжувати роботу, яку я почав тут два роки тому. Я завжди говорив, що залишу "Шахта"р лише заради клубу, в який я буквально закохаюсь, я повинен перейти в амбітний проект. У мене були пропозиції із Англії, Китаю, Туреччини, Німеччини та Росії. Було складно, але, щоб змінити клуб, має бути пропозиція від клубу нагбагато кращого за "Шахтар". Я хочу грати, щоб вигравати,
      – цитує Фонсеку FootballHub.

      Нагадаємо, що "Шахтар" потрапив у топ-100 клубів світу із найдорожчими складами. Трансферну вартість всіх футболістів першої команди "гірників" портал Transfermarkt оцінив у 113 мільйонів євро.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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