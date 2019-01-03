Паулу Фонсека зізнався, заради якого клубу він покине "Шахтар"

45-річний головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека розповів, які клуби пропонували йому контракт.

Також Фонсека зізнався, що залишив би "Шахтар" тільки заради клубу, в який зміг би дуже закохатися.

Читайте також: Від матчів збірної України до єврокубків: головні футбольні події 2019 року в Україні

Я підписав новий контракт, бо відчув себе дуже мотивованим. У мене з'явилась можливість продовжувати роботу, яку я почав тут два роки тому. Я завжди говорив, що залишу "Шахта"р лише заради клубу, в який я буквально закохаюсь, я повинен перейти в амбітний проект. У мене були пропозиції із Англії, Китаю, Туреччини, Німеччини та Росії. Було складно, але, щоб змінити клуб, має бути пропозиція від клубу нагбагато кращого за "Шахтар". Я хочу грати, щоб вигравати,

– цитує Фонсеку FootballHub.

Нагадаємо, що "Шахтар" потрапив у топ-100 клубів світу із найдорожчими складами. Трансферну вартість всіх футболістів першої команди "гірників" портал Transfermarkt оцінив у 113 мільйонів євро.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24