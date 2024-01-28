Росіянам потрібна пауза на фронті: наскільки вони зможуть відновитись під час неї

Будь-яка пауза на фронті дуже потрібна російським окупантам. Ворог хоче відновити свої ресурси. Якщо це відбудеться, то загарбники зможуть відновити свої потужності у тій кількості, яка була до 24 лютого 2022 року.

Якщо припинити вогонь, росіяни зможуть повністю відновитись за два – три роки. Таку думку 24 Каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Для Росії вигідна пауза

Олександр Коваленко зазначив, що не якісно, але кількісно ворог зможе відновитись. Якщо інтенсивність ведення бойових дій буде меншою, військово-промисловий комплекс росіян буде мати можливість накопичувати техніку та боєприпаси.

Приблизно за два – три роки окупанти відновлять не тільки той потенціал, який у них був станом на 23 лютого 2022, а навіть зможуть зробити більшим. За якістю це буде зовсім інша техніка, переважно радянський спадок, який вони відновлюють та намагаються модернізувати.

Кожну цю одиницю треба буде чимось знищувати. Якщо уся ця велика кількість піде, то яка оборона її витримає? Тому так, дійсно, ніяких пауз, ніякого замороження. Для Росії вигідно взяти якусь паузу, саме зупинення інтенсивності бойових дій. Тому що у цій інтенсивності вони не можуть відновлюватись повноцінно,

– пояснив він.

Ворог може відновлювати особовий склад, але при цьому збільшує свої втрати. Особовий склад постійно треба чимось компенсувати. Також потрібно забезпечувати окупантів. Поки особового складу, зброї та техніки менше, росіяни не можуть захоплювати великі міста.

"Якщо зупинитися, припинити вогонь, то Росія отримає можливість нарощувати свій військово-промисловий комплекс набагато швидше, аніж це можуть зробити наші міжнародні партнери та ми", – наголосив військовий оглядач.

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