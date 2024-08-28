Павла Дурова доставили до суду, – Le Figaro

Павла Дурова доставили до приміщення суду у середу 28 серпня. Слідчий суддя повинен буде допитати Дурова і висунути звинувачення проти нього, або дати статус свідка і звільнити.

Тим часом термін арешту засновника Telegram у поліції сплив. Тобто подальша воля Дурова залежить виключно від рішення у суді.

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Дурова передали слідчому судді

Після допиту поліцією Павла Дурова передали слідчим суддям. Вони повинні ухвалити рішення про те, чи слід починати офіційне розслідування щодо нього.

Якщо так, то вони також прийматимуть рішення про запобіжний захід. Одним із чинників, які вони розглянуть, чи намагатиметься він переховуватися.

Перебування під офіційним розслідуванням у Франції не обов'язково означає провину або веде до судового розгляду, але вказує на те, що судді вважають, що у справі достатньо фактів для продовження розслідування.

Розслідування можуть тривати роками перед тим, як їх відправлять до суду або відкладуть.

Що відомо про арешт Дурова