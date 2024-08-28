Павла Дурова доставили до суду, – Le Figaro
Джерело:Le Figaro
Павла Дурова доставили до приміщення суду у середу 28 серпня. Слідчий суддя повинен буде допитати Дурова і висунути звинувачення проти нього, або дати статус свідка і звільнити.
Тим часом термін арешту засновника Telegram у поліції сплив. Тобто подальша воля Дурова залежить виключно від рішення у суді.
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Дурова передали слідчому судді
Після допиту поліцією Павла Дурова передали слідчим суддям. Вони повинні ухвалити рішення про те, чи слід починати офіційне розслідування щодо нього.
Якщо так, то вони також прийматимуть рішення про запобіжний захід. Одним із чинників, які вони розглянуть, чи намагатиметься він переховуватися.
Перебування під офіційним розслідуванням у Франції не обов'язково означає провину або веде до судового розгляду, але вказує на те, що судді вважають, що у справі достатньо фактів для продовження розслідування.
Розслідування можуть тривати роками перед тим, як їх відправлять до суду або відкладуть.
Що відомо про арешт Дурова
- Мільярдера затримали в аеропорту Бурже в суботу ввечері за французьким ордером на обшук, після цього він перебував під арештом в поліції.
- Його заарештували у рамках судового розслідування за багатьма статтями. Зокрема щодо "відмови надати інформацію, яка є необхідною для перехоплення, дозволеного законом", співучасті у правопорушеннях та злочинах, організованих на платформі (торгівля наркотиками, дитяча порнографія, шахрайство та відмивання грошей організованими бандами) тощо.
- Відповідне розслідування доручили Центру боротьби з цифровою злочинністю (C3N) та Національному управлінню боротьби з шахрайством (Онаф).