Вища рада правосуддя звільнила суддю Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка
- Вища рада правосуддя звільнила суддю Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.
- Павло Вовк підозрюється НАБУ у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади.
Вища рада правосуддя повідомила, що звільнила суддю Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Він був відсторонений від посади ще у листопаді 2024 року.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Вищу раду правосуддя. Сам ОАСК був ліквідований у 2022 році.
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Чому звільнили Павла Вовка
Про звільнення Павла Вовка стало відомо у вівторок, 18 березня.
Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Вовка Павла В'ячеславовича з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України,
– йдеться у заяві.
Довідково. Цей пункт передбачає, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов'язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.
Нагадаємо, що Павло Вовк разом з іншими суддями Окружного адміністративного суду підозрюється НАБУ у створенні "злочинної організації з метою захоплення державної влади".
Деталі справи проти Вовка
- У липні 2019 у приміщенні ОАСК пройшов обшук НАБУ і ГПУ. Причина – так звані "плівки Вовка", на яких судді обговорювали позови до Окружного адмінсуду щодо зупинення повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, зміну складу ВККС, введення до її складу лояльних осіб, кваліфікаційного оцінювання тощо. Вовку вручили підозру. Він звільнився з посади голови ОАСК та пішов у відпустку. Але тоді Вища рада правосуддя залишила його на посаді.
- У листопаді 2019 року розслідування справи Вовка зупинили. А уже 21 січня 2020 року він знову повернувся на посаду.
- 17 липня НАБУ вручило судді підозру у створенні злочинної організації та захопленні влади. Тоді Вовк заявив, що не отримав її, бо перебував у відпустці. А також заявив, що не покине посаду через скандал з плівками, які він називав фейковими.
- 11 серпня НАБУ оголосило у розшук Павла Вовка і ще сімох фігурантів цієї справи. Цього разу підозри відправили рекомендованими листами поштою додому, але судді, дізнавшись про це, заздалегідь покинули місця роботи та проживання. Через те, що Вовку не надали статусу підозрюваного, 1 вересня 2020 року Вища рада правосуддя знову не відсторонила його від роботи.
- 22 жовтня пройшов суд у справі, але фігурант вкотре не з'явилися на засіданні, а тому ВАКС не зміг обрати їм запобіжні заходи.
- 3 листопада 2020 року Вовка знову подали у розшук через систематичне ігнорування повісток та неявку на допити та інші процесуальні дії. Після ще кількох невдалих спроб примусово доставити фігуранта до суду, справу проти Вовка вирішили призупинити. Зрештою після кількох років тяганини суддю таки звільнили з посади.