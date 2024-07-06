Горить безперервно від ночі: пожежу на російській нафтобазі "Лукойл" ніяк не можуть приборкати

У Краснодарському краї Росії 6 липня загорілися об'єкти для зберігання нафти. Власне, на території станиці Павлівська.

Як зазначають російські ЗМІ та передає 24 Канал, пожежа на нафтобазі зайнялася саме внаслідок атаки дронів. Уже тривали час вогонь не можуть приборкати.

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Горить Павлівська нафтобаза у Росії

Ще близько 03:00 (6 липня) Оперативний штаб Краснодарського краю повідомляв, що уламки безпілотників спричини пожежу на нафтобазі.

Атаку безпілотників відбито на станиці Павлівська,

– водночас стверджували окупанти.

Близько 12:30 російські телеграм-канали констатували, що вогонь не вдається прибрати. Також станом на 14:00 немає відповідного повідомлення.

Не можуть загасити вогонь на нафтобазі в станиці Павлівська: дивіться відео

Юридична назва павловської нафтобази – ТОВ "Лукойл-Югнефтепродукт".

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Телеграм-паблік "Кримський вітер" з посиланням на супутникові знімки додає, що пожежа є сильною, публікуючи мапу, на якій червоним кольором позначено епіцентр вогню.



Вогонь на території павлівської нафтобази / "Кримський вітер"

Крім того, на інтерактивній карті можна побачити розташування павлівської нафтобази "Лукойл-Югнефтепродукт", що в Краснодарському краї Росії.

Розташування павлівської нафтобази в Росії: дивіться на карті від Google maps

Згадаємо наостанок, що у ніч проти 6 липня під ударом безпілотників також були Єйський та Ленінградський райони Краснодарського краю. Російські інформаційні джерела стверджують, що постраждалих нібито немає.