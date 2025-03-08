Був командиром протитанкового взводу: в лікарні помер захисник Павло Буров з Київщини

Внаслідок отриманих на полі бою поранень загинув військовий із Київщини Павло Буров. Він був командиром протитанкового взводу роти вогневої підтримки.

Сумну звістку повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис мера в телеграмі.

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Помер Павло Буров

Лейтенант Павло Буров помер 4 березня 2025 року в Київській міській клінічній лікарні №1.

Прощання із захисником відбулося 7 березня у Броварах. Об 11:00 було заплановано прощання на Майдані Свободи, далі воїна відспівали у храмі Покрови Пресвятої Богородиці.

Поховали українського військового на Алеї слави у Броварах.

"Щирі співчуття рідним та близьким Павла Володимировича... Вічна та світла пам’ять Герою-захиснику!" – написав очільник міста.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника. Світла пам'ять!