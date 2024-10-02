На Волині попрощалися з "кіборгом" Павлом Чайкою, який 29 вересня загинув у ДТП
Джерело:Суспільне
У місті Рожище на Волині попрощалися з військовим, "Народним героєм України" Павлом Чайкою. Він загинув 29 вересня в автокатастрофі.
В останню путь військового, якому було 36 років, провели з рідної хати в Рожищі, де живуть його батьки. Про прощання з Героєм розповіли журналісти Суспільного в репортажі.
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Павла Чайку провели в останню путь
Павло Чайка став на захист України з перших днів війни, з березня 2014-го. Він пройшов найгарячіші точки на лінії фронту: воював під Червоним Лиманом, Зеленопіллям, обороняв Донецький аеропорт, брав участь у боях за Дебальцеве.
Останні роки Павло жив у Києві, служив в київській теробороні.
Створив добровольче формування, вступив до нього і зустрічав ворога на підступах до нашої столиці. Найкращий воїн, якого я знав, справжній патріот України,
– розповів Сергій Сас, командир загиблого військового.
В останню путь Павла Чайку приїхали провести його побратими з різних підрозділів – представники добровольчих формувань та Збройних Сил.
У військового залишилася дружина, батьки та сестра. Павла Чайку поховали на Алеї Слави рожищенського цвинтаря.
Військового Павла Чайку провели в останню путь / Фото: Суспільне
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Павла Чайки. Вічна пам'ять!