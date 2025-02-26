Що відомо про сім'ю журналістки Кулик та хірурга Іванчова, яких вбила російська атака

Російські війська вкотре атакували Київську область. Внаслідок нічного обстрілу загинуло подружжя – український вчений і хірург Павло Васильович Іванчов та журналістка Тетяна Кулик.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Євгена Лісниці та допис Укрінформ.

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Внаслідок атаки загинув хірург Павло Іванчов та журналістка Тетяна Кулик

Вчора вночі, внаслідок російської агресії, трагічно загинув Павло Васильович Іванчов – видатний український вчений, керівник клінічної бази та відповідальний за лікувальну роботу відділення хірургії №3 Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги,

– ідеться в повідомленні Євгена Лісниці.

Вказується, що Павло Іванчов став співавтором майже 200 наукових праць, отримав 21 патент на винаходи, написав підручник, науковий посібник і монографію. Його внесок у хірургію пухлинного походження неоціненний, "а його знання та досвід продовжують жити в учнях, яким він передавав свої знання".

"Я не знаю, скільки життів він врятував, але точно серед них – життя мого дядька та тітки. Обом він робив операції на шлунку. За кілька тижнів на його операційному столі мав опинитися мій батько. Я розумію, що кожне життя безцінне, але від Іванчова залежало життя багатьох пацієнтів – як тих, кого він уже врятував, так і тих, кому діагнози ще тільки мають поставити", – написав в дописі Лісниця.

Нагадаємо, що в ніч на 26 лютого російський безпілотник влучив у будинок хірурга Павла Іванчова та журналістки Тетяни Кулик у селі Крюківщина біля Києва. Відомо, що про загибель Тетяни Кулик повідомила агенція Укрінформ, де вона працювала.

Тетяна Кулик була авторкою і ведучою проєкту "Нація непереможних". Журналістка виконувала обов'язки головного редактора Головної редакції мультимедіа.

Медійниця також обіймала посаду ведучої "Центрального каналу" (КДТРК), Всесвітньої служби радіомовлення України, телеведучої Суспільного мовлення та була членкинею Національної спілки журналістів України.