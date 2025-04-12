У бою загинув капітан: Зеленський відреагував на смерть пілота F-16 Павла Іванова
- Український пілот Павло Іванов загинув 12 квітня під час виконання бойового завдання на літаку F-16.
- Володимир Зеленський висловив співчуття родині та побратимам захисника, відзначивши героїзм української військової авіації.
Володимир Зеленський відреагував на загибель українського пілота Павла Іванова. Президент висловив співчуття родині та побратимам захисника.
Капітанові було 26 років. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канал Зеленського.
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Як відреагував президент
У суботу, 12 квітня, під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув льотчик Павло Іванов. Обставини трагедії встановлює міжвідомча комісія.
За словами президента, українські F-16, "міражі", МіГи – уся бойова авіація героїчно виконує військові завдання, захищаючи державу та підтримуючи наземні операції. Окрім того, Повітряні сили ЗСУ залучені й до знищення російських ракет та дронів.
Пишаємося нашими воїнами. Відповімо сильно і влучно.
Слава Україні!
– написав Зеленський.
До слова, 14 березня своїм указом президент надав звання Героя України пілоту Олексію Месю, що загинув 6 серпня 2024 року. 30-річний захисник родом із Шепетівки Хмельницької області, він став одним із 8 перших пілотів, які навчалися керувати F-16 у Данії восени 2023 року.