Уряд офіційно вніс подання на призначення Павла Кириленка головою АМКУ
Джерело:Ярослав Железняк
Новим головою Антимонопольного комітету може стати Павло Кириленко. Раніше він був головою Донецької ОВА, проте подав заяву на звільнення.
Днем раніше ж парламент затвердив звільнення колишньої очільниці АМКУ з посади. Про відповідні перестановки раніше говорив Давид Арахамія.
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Відповідне подання вже є
Уряд офіційно вніс пропозицію на призначення Павла Кириленка головою Антимонопольного комітету. Для остаточного затвердження питання має розглянути Комітет, а вже після відбудеться голосування у Верховній Раді.
5 вересня Парламент затвердив звільнення Ольги Піщанської з посади – саме вона очолювала АМКУ раніше. У той же день Зеленський ухвалив рішення про звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької ОВА згідно з поданою ним заявою.
Голосування за кадрові перестановки
- 6 вересня Верховна Рада також голосуватиме за або проти призначення Рустема Умєрова новим міністром оборони. Він раніше обіймав посаду очільника Фонду державного майна.
- Рустем Умєров замінить на посаді Олексія Резнікова – той 4 вересня подав заяву про відставку. Він очолював міністерство з 4 листопада 2021 року.
- Припускають, що новою головою Фонду стане звільнена з посади Ольга Піщанська. Однак Давид Арахамія стверджує, що місце залишається вакантним.