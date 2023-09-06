Уряд офіційно вніс подання на призначення Павла Кириленка головою АМКУ

Новим головою Антимонопольного комітету може стати Павло Кириленко. Раніше він був головою Донецької ОВА, проте подав заяву на звільнення.

Днем раніше ж парламент затвердив звільнення колишньої очільниці АМКУ з посади. Про відповідні перестановки раніше говорив Давид Арахамія.

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Відповідне подання вже є

Уряд офіційно вніс пропозицію на призначення Павла Кириленка головою Антимонопольного комітету. Для остаточного затвердження питання має розглянути Комітет, а вже після відбудеться голосування у Верховній Раді.

5 вересня Парламент затвердив звільнення Ольги Піщанської з посади – саме вона очолювала АМКУ раніше. У той же день Зеленський ухвалив рішення про звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької ОВА згідно з поданою ним заявою.

Голосування за кадрові перестановки