У Києві прощаються з Павлом Петриченком: як проводять Героя в останню путь

У Києві 19 квітня прощаються з українським захисником Павлом Петриченком. Він загинув під час виконання бойового завдання.

Про загибель Павла увечері 15 квітня повідомила його сестра – Марина Петриченко. Вона повідомила, що захисник віддав своє життя за Україну, даючи відсіч ворогу в Донецькій області. Як передає кореспондентка 24 Каналу, провести в останню путь Павла Петриченка прийшло чимало людей.

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У Києві прощаються із полеглим захисником

У Михайлівському Золотоверхому соборі Києва 19 квітня прощаються з Павлом Петриченком. Він був молодшим сержантом 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка і займався аеророзвідкою.

Провести в останню путь полеглого захисника прийшло чимало людей. Михайлівський собор переповнений, тому люди очікують своєї черги на вулиці. Попрощатися з Павлом Петриченком прийшли також активісти Сергій Стерненко та Ігор Лаченков, волонтер Сергій Притула, а також на церемонії прощання помітили ведучого Євгена Яновського й співачку Анастасію Шевченко, яка нині несе службу у лавах ЗСУ.

У Михайлівському соборі прощаються з Павлом Петриченком / Фото Валентини Поліщук для 24 Каналу

Що відомо про Павла Петриченка