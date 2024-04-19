У Києві прощаються з Павлом Петриченком: як проводять Героя в останню путь
У Києві 19 квітня прощаються з українським захисником Павлом Петриченком. Він загинув під час виконання бойового завдання.
Про загибель Павла увечері 15 квітня повідомила його сестра – Марина Петриченко. Вона повідомила, що захисник віддав своє життя за Україну, даючи відсіч ворогу в Донецькій області. Як передає кореспондентка 24 Каналу, провести в останню путь Павла Петриченка прийшло чимало людей.
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У Києві прощаються із полеглим захисником
У Михайлівському Золотоверхому соборі Києва 19 квітня прощаються з Павлом Петриченком. Він був молодшим сержантом 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка і займався аеророзвідкою.
Провести в останню путь полеглого захисника прийшло чимало людей. Михайлівський собор переповнений, тому люди очікують своєї черги на вулиці. Попрощатися з Павлом Петриченком прийшли також активісти Сергій Стерненко та Ігор Лаченков, волонтер Сергій Притула, а також на церемонії прощання помітили ведучого Євгена Яновського й співачку Анастасію Шевченко, яка нині несе службу у лавах ЗСУ.
У Михайлівському соборі прощаються з Павлом Петриченком / Фото Валентини Поліщук для 24 Каналу
Що відомо про Павла Петриченка
- Павло Петриченко долучився до лав ЗСУ у квітні 2022 року. До цього він був проєктним менеджером і учасником громадських ініціатив, а також працював у фонді Сергія Притули. Він був засновником ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк", організовував акції на підтримку Сергія Стерненка та був активним учасником Євромайдану.
- Петриченко брав участь у боях за Херсонську область, а після – давав відсіч ворогу в Донецькій області. Звістка про його загибель сколихнула мережу й десятки активістів, блогерів, журналістів та інших медійних людей висловила співчуття рідним Павла Петриченка – вони опублікували у мережі щемливі дописи.
- Сергій Притула 16 квітня опублікував ще один допис, присвячений Павлу Петриченку. Він написав, що захиснику мало б виповнитися 32 роки, але його життя обірвала Росія.
- Володимир Зеленський також відреагував на загибель Павла Петриченка. Він висловив співчуття рідним та близьким полеглого захисника, а також наголосив, що його петицію про заборону онлайн-казино винесуть на засідання РНБО.