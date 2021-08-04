Павло Рябікін переміг у конкурсі на голову Держмитниці

Павло Рябікін переміг у конкурсі на посаду глави Держмитниці, який проводив уряд. Рябікін очолює відомство з 2019 року.

Про перемогу Павла Рябікіна стало відомо 4 серпня. Конкурс на посаду керівника Державної митної служби уряд оголосив 1 липня 2021 року.

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Рябікін переміг у конкурсі

Павла Рябікіна визначили переможцем конкурсу на посаду голови Державної митної служби,

– повідомив Гончаренко.

Павла Рябікіна призначили на посаду голови Державної митниці в листопаді 2019 року. Це трапилось без конкурсу – за "карантинною процедурою".

Коротко про Павла Рябікіна

Павло Рябікін став головою Державної митної служби після звільнення Максима Нефьодова. До того він був керівником аеропорту "Бориспіль".

Також він тричі був народним депутатом – у 2000 – 2002 роках та 2002 – 2005 роках – безпартійний. У 2012 – 2014 роках – вже від партії "УДАР".

На посаді керівника він анонсував, що з 1 липня співробітників переведуть на контракти. Їх оформлять в окремі підрозділи єдиної юридичної особи Держмитниці.

Детальніше про Рябікіна читайте тут.

Голову Держмитниці призначають на 5 років або на рік. Також є право повторного призначення без проведення конкурсу для осіб, старше 65 років.