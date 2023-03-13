Це питання існування України, – військовий про важливість втримати тонус і не забувати про війну

Війна в Україні триває вже понад рік. Зараз суспільство вже не так активно читає новини з фронту та менше цікавиться війною.

Однак ворог все ще намагається знищити нашу державу, тому необхідно тримати тонус і не розслаблятися. Військовий командир відділення 68-ї окремої єгерської бригади Сухопутних військ ЗСУ Павло Вишебаба розповів, що потрібно робити в ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 Каналу.

Читайте також Highway to life: у WP розповіли про найважливіший шлях, який веде з Бахмута

Якщо розслабимося і перестанемо підтримувати армію – нашої держави не стане

Українцям зараз не можна розслаблятися. Потрібно активно донатити і підтримувати армію, чим можливо. Якщо народ припинить боротися – держави просто не стане, тому це питання існування України.

Ми переможемо, якщо будемо воювати, якщо підемо у військкомати, якщо будемо волонтерити. До речі, без волонтерства наша армія значно менше боєздатна. Волонтери – дуже важлива складова,

– зазначив військовий.

До слова, Павло Вишебаба зараз у відряджені – він організував благодійний тур містами України, аби зібрати гроші на артилерію для його бригади. Як зазначає захисник, тур організовують волонтери разом з його бригадою – це може бути прикладом симбіозу волонтерів і війська.

Зверніть увагу Військового ЗСУ під час реабілітації в Німеччині побив охоронець готелю, що родом з Чечні

Як діти допомагають ЗСУ: останні новини