Президент піддався на маніпуляції, – Вовк відреагував на ініціативу Зеленського ліквідувати ОАСК

Скандальний голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк назвав ініціативу Володимира Зеленського "маніпуляцією окремих активістів". Крім того, Вовк поскаржився на "тиск".

У рішенні Володимира Зеленського Вовк побачив "вплив агентів іноземного впливу". Саме через це, на думку Вовка, президент і вніс ініціативу про ліквідацію ОАСК до парламенту.

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Водночас Вовк поскаржився на "тиск" та атмосферу постійних негативних інформаційних компаній і провокацій.

До цієї новини я ставлюся спокійно. Зрештою система адміністративних судів пережила вже не одну реформу. Тож, нехай тепер парламент визначається відповідно до регламентних процедур,

– написав Вовк.

Він додав, що наразі суд продовжує роботу в штатному режимі відповідно до вимог законодавства.

юристки Центру протидії корупції Олени

Що відомо про ліквідацію ОАСК

Володимир Зеленський 13 квітня вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо ліквідації Окружного адмінсуду Києва. Документ позначений як невідкладний.

В Офісі Президента зазначили, що у демократичному суспільстві повага й довіра до суду мають бути безумовними. Проте "там, де вмирає довіра, закінчується й демократія".

На думкуЩербан, під час голосування за законопроєкт про ліквідацію ОАСК багато депутатів блокуватимуть ухвалення документу.

Додамо, що, згідно з Конституцією, суд ліквідовується законом, проєкт якого вносить до парламенту президент. Перед цим він консультується з Вищою радою правосуддя.