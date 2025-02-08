Влучний постріл із ПЗРК: стало відомо, хто збив Су-25 під Торецьком

У небі під Торецьком 8 лютого українські бійці знищили ворожий штурмовик Су-25. Влучний постріл із ПЗРК "Ігла" здійснив стрілець Павло Жалко з Рівненщини.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву Рівненської обласної військової адміністрації. Російський Су-25, що намагався 8 лютого атакувати українські позиції, був знищений влучним пострілом із ПЗРК.

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"Ігла" вирішила долю Су-2

Героєм дня став стрілець-зенітник Павло Жалко – боєць 57-го окремого батальйону 104-ї бригади ТрО Рівненщини. Разом із зенітним відділенням 28-ї ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу він миттєво виявив ворожу ціль, розрахував курс та здійснив точний пуск із ПЗРК "Ігла".

Сьогодні у небі над Бахмутським районом, російський Су-25 намагався прорватися та атакувати українські позиції. Проте наші бійці не із лякливих

– повідомили в Рівненській ОВА.

До слова, українські воїни з 28-ї ОМБр збили російський штурмовик Су-25 на Торецькому напрямку. Це вже другий Су-25, збитий цією бригадою. Перший був збитий 28 серпня 2024 року на Краматорському напрямку.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 370 літаків та 331 гелікоптер.