У Павлограді однорічна дитина ледь не померла через цукерку
Джерело:Radiy Shevchenko
У Павлограді, що на Дніпропетровщині, однорічна дитина вдавилася цукеркою. На щастя, медики встигли надати допомогу і врятувати маля.
Про це повідомила медикиня Світлана Зайчикова у соцмережах. Деталі моторошного інциденту передає 24 Канал.
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Дитина посиніла та ледь дихала
Відомо, що виклик у швидку надійшов 12 лютого о 22:51. Повідомили, що однорічна дитина вдавилася цукеркою.
Медики терміново виїхали на виклик. Коли вони прибули, то дитина вже сильно посиніла, а дихання було ускладненим і нечастим.
Щоб врятувати маля, лікарі застосували прийом Геймліха. Вони очистили дихальні шляхи дитини й відвезли до дитячого відділення місцевої лікарні.
Вкотре нагадуємо батькам, про безпечне поводження дітей та дієвий нагляд за ними, особливо під час приймання їжі,
– зазначили медики.
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