У Павлограді однорічна дитина ледь не померла через цукерку

19 лютого 2023, 14:44
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Джерело:

Radiy Shevchenko

У Павлограді, що на Дніпропетровщині, однорічна дитина вдавилася цукеркою. На щастя, медики встигли надати допомогу і врятувати маля.

Про це повідомила медикиня Світлана Зайчикова у соцмережах. Деталі моторошного інциденту передає 24 Канал.

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Дитина посиніла та ледь дихала

Відомо, що виклик у швидку надійшов 12 лютого о 22:51. Повідомили, що однорічна дитина вдавилася цукеркою. 

Медики терміново виїхали на виклик. Коли вони прибули, то дитина вже сильно посиніла, а дихання було ускладненим і нечастим. 

Щоб врятувати маля, лікарі застосували прийом Геймліха. Вони очистили дихальні шляхи дитини й відвезли до дитячого відділення місцевої лікарні.

Вкотре нагадуємо батькам, про безпечне поводження дітей та дієвий нагляд за ними, особливо під час приймання їжі,
– зазначили медики.

Зверніть увагу! Прийом Геймліха – поштовхи під діафрагмою, які застосовують при наданні першої допомоги, коли у потерпілого перекриті верхні дихальні шляхи сторонніми предметами.

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Автор: Лілія Траспетрихіна