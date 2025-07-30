У Павлограді пролунали вибухи: росіяни атакують місто ударними дронами
- У Павлограді 30 липня вночі сталися вибухи через атаку російськими ударними безпілотниками.
- Звуки вибухів у місті були чутні після оголошення тривоги, але інформації про наслідки поки немає.
У Павлограді вночі 30 липня прогриміли вибухи. На місто летіла значна кількість ударних ворожих безпілотників.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибухи у Павлограді?
Тривогу у Дніпропетровській області оголосили ще о 22:51 29 липня. У напрямку регіону рухалися російські ударні безпілотники типу "Шахед".
Уже 30 липня о 00:19 військові повідомили, що ворожі БпЛА на сході Дніпропетровської області тримають курс на північно-західний напрямок. Повітряні сили також закликали жителів Павлограда бути в безпечних місцях.
Павлоград/район – перебувайте в укриттях!
– мовилося у повідомленні.
О 00:23 Повітряні сили писали, що російські БпЛА летять на Павлоград зі сходу та заходу. Про гучні звуки у місті стало відомо о 00:35.
"У Павлограді на Дніпропетровщині було чутно звуки вибухів", – проінформували кореспонденти Суспільного.
Наразі про наслідки ворожої атаки по Павлограду в ОВА чи місцевій владі нічого не писали.
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