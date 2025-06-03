У Павлограді пролунав вибух
- У Павлограді в Дніпропетровській області вдень 3 червня пролунав вибух
- Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив вибух, наразі деталей немає.
Вдень у вівторок, 3 червня, в Дніпропетровській області було гучно. Відомо, що у Павлограді пролунав вибух.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Вибух у Павлограді
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Зазначимо, що близько о пів на 16 в Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. В той момент в Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістики.
В місцевих пабліках також інформували про рух балістики на Павлоград.
Буквально через кілька хвилин у Павлограді було чутно звук вибуху. Інформацію про вибухи підтвердив і очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Павлоград. Гучно. Всі деталі уточнюємо,
– вказав він.
Він зазначив, що наразі – інформаційна тиша. Станом на 15:42 деталей щодо вибуху в регіоні немає.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.