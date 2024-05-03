Росія планує захопити Запорізьку область протягом цього року, – командувач Сухопутних військ
Джерело:The Times
Цього року Росія хоче розвинути масштабний наступ, в ході якого планує повністю захопити Донбас. В разі успіху вони спробують захопити і Запорізьку область.
За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, мета росіян – не лише територіальні завоювання. Вони хочуть знищити українську націю. Вже третій рік, з 2022 року, їх плани героїчною боротьбою руйнують Збройні Сили України.
Дивіться також Ворог тисне та застосовує різну тактику: боєць ЗСУ розповів, з чим найважча ситуація на фронті
Мета росіян – захоплення всієї Запорізької області
Олександр Павлюк зазначив, що Росія будь-що прагнутиме захопити Донецьку та Луганську області. Ворог максимально мобілізує зусилля, щоб зробити це до кінця цього року. У випадку, якщо наступ окупантів завершиться успіхом, – питання наступу на Запорізьку область стане неминучим. Ворог спробує окупувати її одразу після Донбасу.
Ми вважаємо, що цілі, які росіяни поставили перед собою цього року – це повна окупація Донецької та Луганської областей і, якщо їм це вдасться, Запорізької області,
– говорить генерал.
Яка ситуація на Запорізькому відтинку фронту
- Роботине на Запоріжжі контролюють українські військові. Попри це, там кількість штурмів росіян залишається на високому рівні. Втім, військовий Дмитро Пелих говорить, що навіть якщо деякі групи заходять в саме село, то не доживають і до ночі.
- Захисники з FPV-групи "Регбісти" загалом розповіли про ситуацію на Запорізькому напрямку та оцінили, чи може ворог знову захопити Роботине. Кажуть, цілей багато: броня, техніка, квадроцикли, штурмовики. Є все, щоб побити власні рекорди ураження противника.
- Також нещодавно на Запоріжжі вдало "демобілізували" кремлівського пропагандиста Семена Єрьоміна. Він перебував на окупованій території, аби писати фейки про війну в Україні.
- Раніше на Запоріжжі підірвали місцевого "депутата"-колаборанта Антона Якименка. Він під час так званих місцевих "виборів" на окупованих територіях балотувався та увійшов у першу трійку кандидатів від партії Путіна "Єдіная Росія".