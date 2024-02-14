Не може безкарно ходити українськими водами, – Павлюк про потонулий ВДК "Цезар Куніков"

Знищення російського великого десантного корабля "Цезар Куніков" біля Криму підтверджує той факт, що ворог не може безкарно ходити українськими територіальними водами.

Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

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Він наголосив, що ціль та основна задача Сил оборони України - "повне відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів".

Знищення Збройними Силами України спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони російського ВДК "Цезар Куніков" – чергове підтвердження того, що ворог не може безкарно ходити українськими територіальними водами. Не може і не буде,

– йдеться у повідомленні.

"Цезар Куніков" пішов на дно: головне

14 лютого зранку у районі Алупки пролунали вибухи. Росіяни підняли у повітря свої гелікоптери, а очевидці опублікували в мережі кадри з димом у морі. При цьому міноборони країни-агресона традиційно заявили про нібито відбиту атаку дронів.

Генеральний штаб ЗСУ офіційно повідомив, що біля берегів тимчасово окупованого Криму був знищений великий десантний корабель окупантів "Цезар Куніков". В момент ураження корабель перебував в територіальних водах України поблизу Алупки.

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Згодом у ГУР показали відео, як потопили російський десантний корабель, та зазначили, що його атакували морські дрони Magura V5.

. "Цезар Куніков" – корабель проєкту 775 – одне із найновіших російських суден. Міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Корабель використовувався Росією під час воєн проти Грузії, Сирії та України.