Павуки в банці готуються жерти один одного, – Подоляк про мобілізацію у Росії

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував спроби осмислити вірогідність мобілізації у Росії. За його словами, багато хто думає про це, виходячи з економічної, військової та політичної логіки.

Проте Михайло Подоляк наголосив, що у Росії мислять абсолютно іншими категоріями. За його словами, там перш за все йдеться про корупцію.

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Подоляк про мобілізацію у Росії

Радник глави ОП, додав, що мобілізація у Росії – це національний стартап під девізом "плати або помреш". Мовляв, це шанс для держави-агресорки "видоїти" у своїх громадян останні заощадження. При цьому росіяни продовжують біднішати.

Згідно із дописом Подоляка, російські силовики вже готуються "обілечувати" призовників, водночас керівництво поліції вже вираховує свій %.

Павуки в банці готуються почати жерти один одного,

– підкреслив Подоляк.

Більше новин про мобілізацію у Росії:

Центр протидії дезінформації інформує, що у Росії складнощі з призовом до армії. Тож росіяни можуть організувати теракт на своїй території, аби потім мати привід для оголошення мобілізації.

Другий варіант – примусова мобілізація на окупованих територіях, а третій – переконати населення у тому, що їхні військові захищають Батьківщину.

У МЗС України наголосили, що примусова організація на тимчасово окупованих територіях, – це воєнний злочин. Адже це порушення норм міжнародного гуманітарного права.

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