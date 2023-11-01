Син Пригожина очолив ПВК "Вагнера": найманці стали підрозділом Росгвардії, – росЗМІ

Павєл Пригожин став новим ватажком ПВК "Вагнера" замість свого батька Євгенія Пригожина. Сам "кухар" Владіміра Путіна ймовірно загинув під час збиття літака російською ППО у Тверській області.

Павєл Пригожин став новим ватажком найманців замість Євгенія Пригожина. Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про долю вагнерівців

За попередніми даними, ПВК "Вагнера" стала новим підрозділом Росгвардії. Його очолив Павєл Пригожин. Варто зауважити, що на цей час на сайті Росгвардії немає інформації про підрозділ з такою назвою.

Сам Павєл Пригожин у своїх соцмережах спочатку підтвердив, що очолив ПВК "Вагнера". Він заявив, що крім нього "нема кому продовжити справу батька". За його словами, вагнерівці повернуться на фронт в Україну та знову воюватимуть проти ЗСУ. Однак згодом допис було видалено.

, Павєл Пригожин вважається єдиним спадкоємцем Євгенія Пригожина.

Крім цього стало відомо, що ці бойовики знову оголосили набір до ПВК "Вагнера". Вони беруть цивільних, однак тепер більше не приймають зеків. Також ці терористи беруть до своїх лав колишніх найманців.

Що кажуть про смерть Пригожина