Роботи тривали понад 5 годин: рятувальники дістали автівки з провалля, яке утворилось у Києві
- У Києві рятувальники дістали три автівки з провалля в Печерському районі, роботи тривали понад 5 годин.
- Було залучено 14 рятувальників, 4 одиниці техніки, ручні тягові лебідки, гідравлічні подушки, дерев’яні дошки, товсті троси для мінімізації пошкоджень автомобілів.
У Печерському районі Києва рятувальники КАРС успішно дістали три автівки з провалля. Роботи тривали понад 5 годин.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.
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Як діставали автівки з провалля
Рятувальникам витягнути три автомобілі з провалля, яке виникло на місці старого підвального приміщення в центрі Києва.
У Києві з провалля дістали три автівки / Фото КМДА
Подія сталася в Печерському районі, у важкодоступному для габаритної техніки місці. Було залучено 14 рятувальників та 4 одиниці техніки КАРС. Також застосовували ручні тягові лебідки, гідравлічні подушки, дерев’яні дошки, товсті троси, щоб якнайменше пошкодити автівки,
– йдеться у повідомленні.
У КМДА зазначили, що рятувальні роботи тривали понад 5 годин.
Нагадаємо, що 4 березня у Києві на мосту Патона сталася масштабна ДТП. Внаслідок аварії утворився великий затор у бік лівого берега столиці.