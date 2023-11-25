У Києві уламки дронів впали на садочок та інші будівлі у кількох районах: постраждала дитина

У столиці по ворожих ударних дронах відпрацювала ППО. Водночас через падіння уламків є певні наслідки.

У кількох районах столиці збили БпЛА, на місцях впали уламки. Там працюють фахівці, зокрема, медики та рятувальники.

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У столиці збивають "Шахеди"

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що у Солом'янському районі Києва збили ворожий дрон. Там впали уламки та сталося загоряння у житловому та нежитлових приміщеннях. Також у цьому районі було загоряння на відкритій місцевості. У КМВА додали, що в окремих будинках зафіксовано пошкодження вікон у квартирах.

Відомо про руйнування на другому поверсі п'ятиповерхівки. Рятувальники здійснюють роботи з деблокування двох жінок, які опинились під завалами.

Внаслідок атаки постраждала 11-річна дитина. Медики діагностували гостру реакцію на стрес. Спеціалісти надали допомогу. Загалом, відомо про двох постраждалих у цьому районі.

У Солом'янський район викликали ще одну бригаду медиків. Також фахівці знадобились у Подільському районі.

Атака на столицю триває. Залишайтеся в укриттях!

– написав Кличко.

На місці працюють усі екстрені служби.

Також відомо про збиття ворожого БпЛА у Печерському районі. Туди виїхали фахівці. Мер міста також поінформував, що у Дніпровському районі столиці уламки ворожого "Шахеда" впали на багатоповерхівку. На місце падіння прямують медики та надзвичайники.

Очільник міста також попередив, що на столицю "йде" ще кілька груп дронів.

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