У Печерському райсуді Києва почалося засідання щодо обрання запобіжного заходу Шуфричу
Нестору Шуфричу у Печерському райсуді Києва обирають запобіжний захід. Перед цим йому повідомили про підозру за статтею про державну зраду.
Вранці 15 вересня СБУ провела обшуки в домі нардепа та його оточення. Відомо, що у Шуфрича знайшли георгіївські стрічки, двоголові орли та радянські нагороди, пише 24 Канал.
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Що відбувається в суді
Засідання мало розпочатись орієнтовно о 16:45, проте суддя Сергій Вовк переніс засідання на 17:45 15 вересня. У Офісі генпрокурора повідомляли, що проситимуть про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Орієнтовно о 18:15 Шуфрич прийшов у суд в супроводі адвокатів.
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Захист нардепа просив про годину на ознайомлення з матеріалами справи. Адже, за словами адвокатів, нещодавно закінчились обшуки й вони довго їхали до суду, тож їм потрібен час, щоб ознайомитись з матеріалами справи.
Прокурори клопотали про проведення засідання в закритому режимі, щоб не розголошувати таємниці, які охороняються законом. Натомість захист Шуфрича був проти цього клопотання.
Врешті суд вирішив провести засідання у закритому режимі. Проте таки оголосив перерву до 19 години 15 вересня.
Що відомо про справу Шуфрича
- Вранці 15 вересня Служба безпеки України провела обшуки в домі нардепа від забороненої партії "ОПЗЖ". У будинку Шуфрича в селищі Козин знайшли колекцію кителів, георгіївські стрічки, медалі, двоголові орли.
- Слідство заявило, що Шуфрич тісно співпрацював та виконував завдання Володимира Сівковича, який є агентом ФСБ та координує російську агентуру в Україні.
- Зокрема, нардеп систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава нібито штучне утворення, що в України та Росії – єдина історія. Також, що українці та росіяни – нібито "один народ". Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві,
- Якщо провину Шуфрича за статтею про державну зраду доведуть, то йому загрожує до 15 років тюрми.