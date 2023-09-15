У Печерському райсуді Києва почалося засідання щодо обрання запобіжного заходу Шуфричу

Нестору Шуфричу у Печерському райсуді Києва обирають запобіжний захід. Перед цим йому повідомили про підозру за статтею про державну зраду.

Вранці 15 вересня СБУ провела обшуки в домі нардепа та його оточення. Відомо, що у Шуфрича знайшли георгіївські стрічки, двоголові орли та радянські нагороди, пише 24 Канал.

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Що відбувається в суді

Засідання мало розпочатись орієнтовно о 16:45, проте суддя Сергій Вовк переніс засідання на 17:45 15 вересня. У Офісі генпрокурора повідомляли, що проситимуть про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Орієнтовно о 18:15 Шуфрич прийшов у суд в супроводі адвокатів.

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Захист нардепа просив про годину на ознайомлення з матеріалами справи. Адже, за словами адвокатів, нещодавно закінчились обшуки й вони довго їхали до суду, тож їм потрібен час, щоб ознайомитись з матеріалами справи.

Прокурори клопотали про проведення засідання в закритому режимі, щоб не розголошувати таємниці, які охороняються законом. Натомість захист Шуфрича був проти цього клопотання.

Врешті суд вирішив провести засідання у закритому режимі. Проте таки оголосив перерву до 19 години 15 вересня.

Що відомо про справу Шуфрича