Для Росії захований сюрприз, – Печій про наслідки добудови "Північного потоку-2"

Газопровід "Північний потік-2" майже добудували і ймовірно його все ж запустять. Це негласне умова Німеччини в обмін на ситуативний союз зі Сполученими Штатами Америки.
У Кремлі будували газопровід для політичного шантажу Європи і розв'язання рук у війні проти України. Про це повідомив у відеоблозі "Теории заговора" Олексій Печій.
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Печій: Путіна можуть приструнити
Водночас за словами журналіста, для Росії не все так добре, як вона вважає.
Але там для Росії прихований сюрприз,
– зазначив Печій.
Путіна, як зауважив журналіст, можна приструнити:
- по-перше, між Німеччиною і США вже є переговори про те, як компенсувати Україні фінансові втрати в разі скорочення транзиту газу через українську ГТС;
- по-друге, до Росії можуть застосувати третій європейський енергетичний пакет, який змусить "грати Кремль за ринковими правилами", обрубавши всі надії на монополію "Північного потоку-2" в Європі.
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Коротко про завершення будівництва "Північного потоку-2"
- Президент Росії Володимир Путін заявив, що у планах – завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2" до кінця 2021 року.
- За інформацією міністерства закордонних справ Росії, навіть після цього транзит газу Україною нібито продовжиться.
- США та Німеччина обговорюють компенсації для України через добудову російського газопроводу,