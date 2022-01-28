Пекін може вплинути на Москву, – ексглава МЗС припустив, чи нападе Росія у лютому

У Китаї відбудеться Олімпіада з 4 по 10 лютого. Найімовірніше, Пекін зможе переконати Володимира Путіна, аби він не зривав змагання і не здійснював новий наступ на Україну у цей період.

Про це в ефірі 24 каналу сказав ексміністр закордонних справ Володимир Огризко. Він припустив, що Китай зможе переконати Москву.

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"Китай не зацікавлений у тому, щоб у цей час відбувались такі дії (наступ на Україну – 24 канал). Найближчий місяць шансів прямого нападу немає", – запевнив Огризко.

Час для України, щоб підготуватись

Він запевнив, що це позитивна новина для українців. Це означає, що можна ще багато чого зробити щодо озброєння військ, навичок населення, а також підготувати інфраструктуру.

Думаю, Китай цілком може впливати зараз на Москву. Вона може дослухатися до "старшого брата" і щонайменше в час проведення Олімпіади утримається від таких речей,

– додав Огризко.

Також він наголосив, що зустріч у нормандському форматі 26 січня була безрезультативною. Однак її єдиним позитивом є те, що наступні переговори запланували через 2 тижні.

"Важко уявити, що протягом цих 2 тижнів може відбутись масштабна агресія", – підсумував ексміністр.

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