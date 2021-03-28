Пекін вдруге за місяць накрила потужна піщана буря: фото

У неділю, 28 березня, Пекін накрила потужна піщана буря. Природне явище спостерігають у столиці Китаю вже вдруге за місяць.
Джерело:Хinhua
Видимість у місті зменшилась до одного кілометра, верхівки частини хмарочосів ледве видно, а пішоходи змушені прикривати обличчя від пилу.
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Піщана буря охопила Пекін
Піщана буря з'явилася через вітри з північно-західного Китаю та Монголії, які постраждали від посухи.
Більшість районів Пекіна понад 12 годин знаходитимуться під впливом холодного повітря, також очікується сильний північний вітер.
Метеорологічне бюро китайської столиці радить людям не виходити з дому під час такої погоди.