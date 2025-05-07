Пекло у Росії: окупанти бідкаються через атаку понад 500 дронів

Росію вкотре атакували "невідомі безпілотники". Загрозу дронів оголосили у низці областей.

Росіяни бідкаються, що впродовж доби російська ППО буцімто збила 524 ударні БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські телеграм-канали.

Дивіться також Під ударом БпЛА опинилися відразу 2 аеродроми у двох регіонах Росії: супутники фіксують пожежі

Що відомо про атаку безпілотників на Росії

Російські телеграм-канали, як завжди, звинувачують у всьому Україну. Тоді як у міноборони Росії запевняють, що протиповітряна оборона нібито збила п'ять ракет "Нептун", шість бомб JDAM та два снаряди HIMARS.

Загрозу безпілотників оголосили у понад 20 областях Росії, зокрема і в Московській. У ЗМІ повідомлялося, що внаслідок цієї атаки дронів пролунали вибухи на заводі НВО "СПЛАВ" у Тулі, який виробляє РСЗВ "Град", "Смерч" та "Торнадо-С".

Окрім цього, було гучно й на заводі "Оптоволоконні системи" у Саранську, який займається виробництвом оптоволокна, та на заводі "Саранськкабель" у Саранську, що виробляє кабелі та вузли зв’язку.

Вибухи прогриміли на аеродромах "Кубінка" у Московській області та "Шайковка" у Калузькій області.

А також на Державному науково-виробничому підприємстві "Базальт" у Московській області, яке є одним з провідних оборонних підприємств Росії, що спеціалізується на розробці та виробництві боєприпасів для різних видів збройних сил.

Через атаку дронів в російських аеропортах стався транспортний колапс, по всій країні скасували понад 200 рейсів.