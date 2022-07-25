Пелосі хоче відвідати Тайвань, та Китай жорстко застерігає й натякає на військову загрозу, – FT

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі запланувала візит на Тайвань. У Китаї на це різко відреагували та навіть пригрозили військовою відповіддю.

Погрози Китаю були непублічними. Однак, як стверджують ЗМІ, риторика офіційного Пекіна стала агресивнішою на додаток до даних про можливу загрозу вторгнення Китаю на Тайвань.

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Китай вже погрожував і публічно

Офіційний Пекін уже й публічно погрожував "рішучими кроками" після того, як Ненсі Пелосі анонсувала візит на Тайвань, який запланований на серпень. У МЗС країни заявили, що цей візит нашкодить відносинам Китаю та США, і за всі наслідки відповідатиме Вашингтон.

Однак за даними джерел ЗМІ, непублічно риторика Китаю звучала ще агресивніше. У Пекіні припустили військову відповідь. Журналісти припустили, що мова може йти про безпосередньому перешкоджанню візиту Пелосі на Тайвань.

Військові можуть спробувати заблокувати Пелосі висадку на Тайвані або вжити інших заходів, щоб перешкодити її візиту, наприклад, використовувати винищувачі для перехоплення військового американського літака, на якому вона буде,

– припускають у The Financial Times.

За словами кількох співрозмовників видання, у Білому домі зараз намагаються оцінити серйозність погроз Китаю, адже є щонайменше 2 варіанти:

Китай готовий до збройної агресії проти Тайваню;

У Пекіні намагаються погрозами змісити Пелосі скасувати візит.

У Білому домі виступають проти візиту Пелосі

Проти візиту Ненсі Пелосі на Тайвань виступають члени Ради нацбезпеки США, зокрема і радник президента Джо Байдена з відповідних питань Джейк Салліван. Причиною є побоювання військової агресії Китаю проти Тайваню.

Водночас у Пентагоні заявили, що спікерка Палати представників надали "контекст, факти та геополітичну ревалентну ситуацію" й вона самостійно ухвалила рішення про поїздку.

Варто зауважити, що у доречності візиту Пелосі на Тайвань сумнівається і президент США Джо Байден. Однак, якщо поїздка таки відбудеться, то це буде перший візит спікера Палати представників американського Конгресу на Тайвань з 1997 року.

Китай планує вторгнення на Тайвань

Материковий Китай та острів Тайвань розділені ще з часів громадянської війни, в ході якої комуністи захопили владу на материку. Однак тепер у ЗМІ все більше говорять про те, що Китай може спробувати захопити Тайвань військовим шляхом.

За даними Міноборони Японії, після вторгнення в Україну, біля берегів країни активізувалися російські військові судна. Водночас війна в Україні спонукала Тайвань працювати над зміцненням своїх сил оборони.

В ЦРУ також вважають, що війна в Україні негативно вплине на Китай, який може вирішити, що має право "повернути своє",

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