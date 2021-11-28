Тищенко знімав відео поряд з дідусем, який їв хліб з меморіалу Голодомору

Микола Тищенко прийшов до меморіалу Голодомору, щоб вшанувати пам'ять жертв. Поки нардеп знімав відео для інстаграму, поруч стояв пенсіонер, який їв хліб з меморіалу Голодомору.

Відповідне відео, на якому дідусь їсть з'явилось в мережі. Цього ж дідуся можна помітити на кадрах, які опублікував Тищенко 27 листопада.

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Тищенко знімав відео біля пенсіонера, який їв хліб з меморіалу Голодомору

На опубліковану Тищенком відео видно, як політик стоїть на колінах перед меморіалом. Згодом підіймається та хреститься. Зліва помітно дідуся, який стоїть поруч.

Тищенко знімав кадри для інстаграму поруч з дідусем, який їв хліб з меморіалу: дивіться відео

Згодом на кадрах, опублікованих у ЗМІ, помітно як цей же дідусь бере та їсть хліб з меморіалу Голодомору.

Дідусь, який стояв біля Тищенка, їв хліб з меморіалу Голодомору: дивіться відео

Наразі невідомо, чи Микола Тищенко бачив, як дідусь їсть хліб. Окрім відео в сторіз в інстаграмі, політик також опублікував фото з вшанування пам'яті. На них нардеп ставить свічку до меморіалу.

Люди не оминули інцидент увагою та запитали політика в коментарях до фото: "Ви не бачили як дідусь їв поруч з Вами? Голодомор продовжується...".

Цей коментар зібрав 23 вподобання від інших користувачів мережі. Деякі люди обурювались через те, що сталось. Один з користувачів написав, мовляв, краще "живим допоможіть".

Користувачі згадали про дідуся в коментарях під дописом Тищенка / Скриншот з інстаграму Миколи Тищенка

Вшанування пам'яті жертв Голодомору: коротко